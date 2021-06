Riassunto: Holland Casino sceglie SAFE Online Gaming Vault di IDEMIA per supportare la certificazione e il lancio del suo nuovo sito di gaming online

Holland Casino – il più grande operatore di gaming nei Paesi Bassi – ha scelto IDEMIA per sostenere le attività di certificazione e il lancio del suo nuovo sito di gaming online.





COURBEVOIE, Francia–(BUSINESS WIRE)–IDEMIA, leader globale di Identità aumentata, è stata scelta da Holland Casino, azienda di proprietà dello Stato olandese con al suo attivo quattordici casinò in tutto il paese, per la fornitura della sua Online Gaming Vault in occasione del lancio del nuovo sito di gaming online dell’azienda. La soluzione chiavi-in-mano di IDEMIA consentirà a Holland Casino di omologarsi alle specifiche CDB recentemente pubblicate da Kansspelautoriteit (l’Autorità che regola il gambling nei Paesi Bassi) e garantirà l’osservanza costante dei cambiamenti normativi in continua evoluzione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto per la stampa

Hanna Sebbah



idemia@havas.com

+33 (0) 6 63 73 30 30