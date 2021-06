Riassunto: Hiro Capital partecipa a un finanziamento seed di 9 milioni di dollari per il servizio di streaming di giochi offerto dall’azienda indiana Loco

“Si tratta del quindicesimo investimento di Hiro negli ultimi 18 mesi e del primo in India. Anirudh e Ashwin sono imprenditori seriali in ambito tecnico che hanno dimostrato enorme talento e Loco ha conseguito risultati straordinari come la prima azienda in India a offrire un servizio di streaming di giochi. Siamo inoltre molto lieti di far parte di un gruppo di investitori che include Krafton, Hashed e Lumikai”. – Luke Alvarez, Socio fondatore di Hiro Capital.

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Loco, piattaforma leader in India nell’erogazione di servizi di streaming di giochi, oggi ha annunciato di avere raccolto 9 milioni di dollari con il primo ciclo di finanziamento seed attuato come società indipendente e che è stato diretto dall’azienda sudcoreana di giochi Krafton oltre che da Lumikai, il primo fondo indiano operante nel settore del gaming e dei media interattivi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

William Murphy



Team Critical Hit



Bill@TeamCriticalHit.com