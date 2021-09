Riassunto: HealthEconomics.Com pubblica l’indagine dettagliata 2021 sull’assistenza sanitaria basata sulle evidenze

I risultati sembrano indicare l’elevata domanda di strumenti per la comunicazione del valore dei prodotti farmaceutici, il che rende necessario un maggior numero di fornitori di soluzioni

SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–HealthEconomics.Com, la più grande community digitale connessa (Connected Community™) al mondo per la ricerca in materia di economia sanitaria ed esito degli interventi sanitari (health economics and outcomes research, HEOR), evidenze del mondo reale (real world evidence, RWE) e servizi di accesso al mercato, ha annunciato oggi i risultati emersi dalla sua Indagine dettagliata 2021 sulla comunicazione del valore per le aree HEOR, l’RWE e accesso al mercato nel settore farmaceutico (2021 Insight Survey on Value Communication in Pharma HEOR, RWE & Market Access). La comunicazione del valore è una delle aree in più rapida crescita, ma anche quella meno studiata, nel campo dell’assistenza sanitaria basata sulle evidenze.

In questa relazione, basata sull’indagine più estesa condotta sulla comunicazione del valore nel campo delle scienze naturali, sono riportati i pareri esperti di oltre 200 professionisti per meglio comprendere le tendenze in materia di strumenti per la comunicazione delle evidenze e del valore dei prodotti farmaceutici.

