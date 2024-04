Riassunto: Gurobi lancia un vasto corso online aperto (MOOC, Massive Open Online Course) gratuito sull’ottimizzazione rivolto agli scienziati dei dati

BEAVERTON, Oregon–(BUSINESS WIRE)–Gurobi Optimization, LLC, leader nel settore della tecnologia dell’intelligenza decisionale, oggi ha annunciato il lancio di un nuovo corso online gratuito – “Introduzione all’ottimizzazione attraverso la lente della scienza dei dati” – in collaborazione con il Dr. Joel Sokol, Harold E. Smalley Professor alla Georgia Tech’s H. Milton Stewart School of Industrial and Systems Engineering e Direttore fondatore del corso di laurea Georgia Tech’s Master of Science in Analytics. Il corso, che mira a introdurre gli studenti di scienza dei dati all’ottimizzazione, è ora disponibile online su Udemy.





Nel mondo di oggi, basato sui dati, la capacità di prendere decisioni ottimali, basate su dati concreti, è più cruciale che mai.

