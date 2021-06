Riassunto: Guidewire vince tre premi XCelent per gli indennizzi nell’area EMEA

Il rapporto Celent riconosce a ClaimCenter i massimi riconoscimenti per funzionalità, base clienti e servizio

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Guidewire Software, Inc. (NYSE: GWRE), la piattaforma cui si affidano le compagnie di assicurazioni generaliste per coinvolgere, innovare e crescere in modo efficiente, ha annunciato oggi che ClaimCenter è stato nominato vincitore di tre premi proprietà e sinistri (property and casualty, P&C) di Celent nell’area EMEA, edizione 2021. ClaimCenter è stato riconosciuto come la migliore soluzione tra le 20 principali soluzioni valutate per i sinistri, nelle categorie Ampiezza della funzionalità, Base clienti e Spessore del servizio clienti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Daniel Couzens



Allison + Partners



+44(0)203 971 4308



guidewire@allisonpr.com

Louise Bradley



Relazioni pubbliche e comunicazioni – EMEA, Guidewire



+44 (0)7474 837 860



lbradley@guidewire.com