Riassunto: GTPL Hathway Limited sceglie Verimatrix XTD per proteggere l’app mobile B2B e sito internet

L’operatore Multi-System (MSO) numero uno in India e azienda leader nei servizi di banda larga cablata rinforza la propria posizione in ambito cybersecurity per la propria infrastruttura online

AIX-EN-PROVENCE, Francia & SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–Verimatrix, (Euronext Paris: VMX), azienda leader nel supportare il mondo connesso dei nostri giorni con la sicurezza delle persone sempre al centro di tutto, ha oggi annunciato che GTPL Hathway Limited (GTPL), l’azienda MSO più grande in India e leader nei servizi di banda larga cablata, ha scelto di usare le tecnologie di protezione codice di Verimatrix XTD per rafforzare ulteriormente le difese del proprio sito e app mobile.

GTPL fornisce l’accesso digitale alla TV via cavo e servizi di banda larga ad alta velocità a circa 11 milioni di famiglie in 22 regioni dell’India.

