Riassunto: Gli ultimi dati di Conviva rivelano la persistente tendenza positiva dello streaming in Europa durante la pandemia con una crescita del 19% rispetto all’anno precedente

Stato dello streaming: la relazione sull’Europa evidenzia una crescita della qualità, il dominio delle società sportive sui social e migliorie a livello della pubblicità in streaming

FOSTER CITY, California–(BUSINESS WIRE)–Conviva, il cloud basato sull’intelligence per lo streaming di contenuti mediatici, ha pubblicato una relazione sullo stato dello streaming: la relazione sull’Europa per il secondo trimestre 2021 rivela oggi che la crescita dello streaming in Europa è proseguita durante la pandemia, aumentando del 19% rispetto all’anno precedente, e ha superato la crescita globale dello streaming (13%) per lo stesso periodo di tempo. L’Europa occidentale ha guidato la crescita dello streaming nel continente con un incremento del 32% rispetto all’anno precedente, seguita dal 23% fatto registrare dall’Europa settentrionale.





