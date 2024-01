Riassunto: GCX sceglie Prodapt come partner strategico per la trasformazione IT e le attività di rete

Prodapt progetterà e implementerà un modello operativo mirato per la trasformazione e l’agilità aziendale completa









LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Global Cloud Xchange (GCX), il fornitore globale di servizi di rete, ha scelto Prodapt, l’azienda specializzata più grande e in più rapida crescita nel settore Connectedness, come suo partner strategico per realizzare la trasformazione nei sistemi IT e nei processi aziendali, oltre a offrire servizi gestiti per le operazioni di fornitura e garanzia dei servizi.

I clienti globali di GCX richiedono servizi di rete ad elevata disponibilità e privi di interruzioni per consentire la connettività digitale ad alta velocità. Con questa nuova collaborazione, GCX e Prodapt mirano a fornire un’infrastruttura tecnologica agile e ad elevata automatizzazione che accelererà l’attivazione dei servizi e semplificherà la gestione della rete per offrire ai clienti migliori esperienze digitali.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Per maggiori informazioni, contattare marketing@prodapt.com