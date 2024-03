Riassunto: FundGuard chiude un round di finanziamento di serie ‘C’ da 100 milioni di dollari

Il round è stato guidato da Key1 Capital mentre Euclidean Capital e Hamilton Lane si sono uniti a precedenti investitori per accelerare lo sviluppo di nuove funzionalità del prodotto e ampliare ulteriormente la presenza dell’azienda sul mercato

NEW YORK e LONDRA–(BUSINESS WIRE)–FundGuard, azienda che sviluppa l’omonima piattaforma di contabilità per investimenti di classe multi-asset, basata sull’IA e nativa sul cloud, la prima nel suo genere, oggi ha annunciato la chiusura coronata dal successo del suo più recente round di finanziamento, di serie ‘C’, da 100 milioni di dollari. Guidato da Key1 Capital e nuovi investitori – Euclidean Capital e vari fondi di investimento gestiti da Hamilton Lane (Nasdaq: HLNE) – questo ciclo di finanziamento segna un’altra pietra miliare nel percorso di FundGuard verso l’obiettivo di diventare la società all’avanguardia nella contabilità per investimenti nella nuova era del settore.





