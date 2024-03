Riassunto: FPT e De Heus avviano una collaborazione per potenziare le operazioni di sicurezza nel settore agroalimentare ad alta tecnologia

HANOI, Vietnam–(BUSINESS WIRE)–La società informatica globale FPT e De Heus hanno recentemente sottoscritto una partnership strategica per promuovere le operazioni di sicurezza del gigante agricolo.









Le due aziende collaboreranno per fornire supporto al centro delle operazioni di sicurezza di De Heus, concentrandosi sull’ambito della SIEM (Security Information and Event Management, gestione delle informazioni e degli eventi di sicurezza). Avvalendosi della perizia di FPT in ambito tecnologico e della sua forza lavoro di alta qualità, questo movimento rafforzerà le capacità di De Heus in termini di monitoraggio di sistema, rilevamento delle violazioni e misure di difesa per mitigare in modo efficace i rischi informatici e tutelare i sistemi informatici e i dati sulla sicurezza su scala globale.

La partnership segna un traguardo importante per la strategia di trasformazione digitale di De Heus a fronte delle crescenti preoccupazioni per gli attacchi informatici nei settori manifatturiero e agricolo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

