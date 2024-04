Riassunto: FourKites nominata leader nel Magic Quadrant™ di Gartner ® 2024 per la quarta volta consecutiva

Per il quarto anno consecutivo, FourKites è stata riconosciuta come leader nel Magic Quadrant di Gartner per le soluzioni di visibilità del trasporto in tempo reale, sia per la sua capacità di esecuzione che per la completezza della visione

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–FourKites ®, l’azienda leader nella visibilità della supply chain in tempo reale, ha annunciato oggi di essere stata nominata, per il quarto anno consecutivo, leader nel Magic Quadrant™ di Gartner ® 2024 come piattaforma di visibilità del trasporto in tempo reale* (RTTVP) . Gartner ha valutato sette fornitori per il suo rapporto e FourKites è stata riconosciuta come leader sia per la capacità di esecuzione che per la completezza della visione.





