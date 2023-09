Riassunto: FourKites lancia My Workspace per sostenere i clienti con informazioni immediate e personalizzabili sulla catena logistica

La nuova dashboard centralizza per dirigenti e operatori tutti i dati più importanti dell’intero ecosistema integrato di prodotti FourKites

AMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)–Il fornitore leader di soluzioni di visibilità della catena logistica FourKites ha annunciato oggi il lancio di My Workspace, una dashboard personalizzabile che visualizza informazioni interconnesse della suite di prodotti FourKites in un’unica vista unificata. Questa esperienza fluida consente agli utenti di accedere a informazioni critiche della catena logistica più rapidamente che mai, sfruttando la piattaforma FourKites come unica fonte di dati per l’intera organizzazione, dagli utenti operativi ai vertici aziendali.





“I nostri clienti fanno affidamento su FourKites per ottenere informazioni fondamentali per diversi ruoli e team all’interno dell’organizzazione, inclusa la dirigenza, dove le conversazioni relative alla catena logistica ormai sono all’ordine del giorno,” ha affermato Priya Rajagopalan, direttore della produzione presso FourKites.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Scott Johnston



Direttore PR per l’Europa, FourKites



+31 62 147 8442



scott.johnston@fourkites.com