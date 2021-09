Riassunto: FourKites e Zebra Technologies espandono il proprio rapporto di collaborazione per offrire la visibilità end-to-end ai clienti nordamericani ed europei

Zebra integrerà Dynamic Yard di FourKites nella sua soluzione MotionWorks Yard, che è utilizzata in alcune delle più estese operazioni logistiche a livello mondiale, per accrescere la visibilità delle risorse in tempo reale

AMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)–FourKites®, la maggiore piattaforma al mondo per la visibilità in tempo reale della catena di fornitura, ha annunciato oggi che Zebra Technologies Corporation (NASDAQ: ZBRA), azienda innovatrice e all’avanguardia nel mondo degli affari con soluzioni e partner che garantiscono un vantaggio prestazionale, venderà la soluzione Dynamic Yard e la piattaforma per la visibilità in tempo reale di FourKites come parte della sua suite di soluzioni per la visibilità delle risorse.





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Scott Johnston



Responsabile delle relazioni pubbliche in Europa per FourKites



+31 62 147 8442



scott.johnston@fourkites.com

Bill Abelson



Zebra Technologies



(631) 738-4751



bill.abelson@zebra.com