Riassunto: Fluence lancia il sistema modulare RAZR per rispondere alle diverse esigenze associate all’agricoltura verticale e alla propagazione in loco

Il sistema modulare RAZR di Fluence un’efficacia di 2,6 µmol/J che non ha eguali nel settore pari a un incremento del 18% rispetto alle generazioni precedenti

AUSTIN, Texas–(BUSINESS WIRE)–Fluence by OSRAM (Fluence), prestigioso fornitore di soluzioni di illuminazione a LED ad alta efficienza energetica per la produzione commerciale di cannabis e di alimenti, ha lanciato oggi il sistema modulare RAZR, la sua ultimissima soluzione LED per l’agricoltura verticale con un’efficacia di 2,6 µmol/J in base allo spettro bianco PhysioSpec™ BROAD R3 di Fluence leader del settore.





Gli anni di esperienza di Fluence nel collaborare con gli operatori del settore dell’agricoltura verticale hanno dimostrato che PhysioSpec™ BROAD R3 è l’opzione di spettro ottimale per la propagazione delle colture e la coltivazione a ciclo completo per un’ampia gamma di verdure a foglia, micro-ortaggi, erbe e altre verdure.

