Riassunto: Ezbob introduce una nuova piattaforma SaaS per soddisfare il mutevole paesaggio del Digital Banking

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Ezbob Ltd., un innovatore nella tecnologia di acquisizione clienti per i servizi finanziari, ha annunciato oggi l’introduzione di una nuova piattaforma SaaS modulare che affronta le tendenze chiave del settore. Ezbob Express™ della società, si concentra su tre importanti esigenze: offrire ai fornitori di servizi finanziari la flessibilità di colmare le lacune nelle loro strategie di trasformazione digitale, consentire loro di prendere decisioni di credito e di rischio complesse e più precise in tempo reale, e facilitare la crescita della finanza incorporata.

La nuova piattaforma di acquisizione clienti Express di Ezbob ha un approccio modulare, che consente alle istituzioni finanziarie con lacune nel loro canale digitale di aggiungere le funzionalità necessarie per ottenere un’esperienza digitale personalizzata.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Shamira Alidina, direttore delle relazioni con i media, Dina Communications



Tel: +44 (0) 7801 590718



Email: shamira@dinacomms.com