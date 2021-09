Riassunto: Evolve Additive Solutions si aggiudica un ulteriore finanziamento di 30 milioni di dollari

L’investimento nell’azienda operante nell’industria manifatturiera ne accelererà la crescita a livello globale

MINNETONKA, Minnesota–(BUSINESS WIRE)–Evolve Additive Solutions (“EAS”) ha annunciato quest’oggi che 3D Ventures e le relative consociate si sono impegnate a effettuare un investimento azionario di 30 milioni di dollari a sostegno della crescita dell’azienda. EAS destinerà tali fondi all’accelerazione delle vendite commerciali della sua piattaforma per la produzione di volumi elevati (scaled volume production, SVP) negli Stati Uniti, in Europa e in Canada. La raccolta di fondi giunge sulla scia di un periodo di crescita di 6 mesi in cui Evolve ha ampliato in misura considerevole il proprio portafoglio di prodotti.

L’investimento, che dovrebbe essere perfezionato nel terzo trimestre del 2021, è stato effettuato attraverso una società veicolo (special purpose vehicle, SPV).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto per i media:

Cheryl Hillman, Evolve Additive Solutions,



763-438-6569 cheryl.hillman@evolveadditive.com