Riassunto: EV8 Switch e NatWest aiutano i guidatori di automobili del Regno Unito a diventare verdi

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–I conducenti britannici che stanno considerando un passaggio alla guida elettrica possono scoprire quanto potrebbero risparmiare e il modello di veicolo elettrico (EV, Electric Vehicle) più adatto a loro grazie a EV8 Switch, una nuova app “space-enabled”. La app, da EV8 Technologies, è supportata da NatWest Group e può essere scaricata gratuitamente da Apple App Store e da Android Play Store.

Progettata per eliminare la confusione dei consumatori su come un veicolo elettrico potrebbe funzionare a favore del loro stile di vita e delle loro abitudini di guida, EV8 Switch aiuta gli automobilisti a diventare verdi con fiducia, analizzando 14 giorni di dati di guida del mondo reale per fornire informazioni uniche, indipendenti e personalizzate.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

