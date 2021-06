Riassunto: European DataWarehouse designata come Repositorio europeo per le cartolarizzazioni dall’Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati

FRANCOFORTE, Germania–(BUSINESS WIRE)–European DataWarehouse (EDW) oggi annuncia di essere stata designata come Repositorio europeo per le cartolarizzazioni da parte dell’Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati (ESMA).

A oltre tre anni dall’entrata in vigore del regolamento (UE) 2017/2402 in materia di cartolarizzazioni, e a seguito di un’estesa procedura amministrativa, la registrazione del primo Repositorio europeo per le cartolarizzazioni colma l’ultimo aspetto rimasto nel quadro regolamentare.

Nel gennaio 2018, European DataWarehouse ha annunciato la volontà di diventare Repositorio europeo, in conformità con la regolamentazione emanata da ESMA e contestualmente nel mese di settembre 2020 ha depositato la propria candidatura.

Questa designazione rappresenta un ulteriore passo avanti nell’attività quasi decennale di EDW, in qualità di unico Repositorio europeo per le cartolarizzazioni nell’Eurosistema.

