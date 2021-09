Riassunto: euNetworks porta una nuova infrastruttura internet di importanza fondamentale nel Regno Unito e nei Paesi Bassi

L’ultima delle grandi piste di euNetworks, che consiste nella costruzione terrestre e in Scylla, un nuovo cavo sottomarino ad elevato numero di fibre installato tra Lowestoft e IJmuiden





LONDRA–(BUSINESS WIRE)–euNetworks Group Limited (“euNetworks”), società di infrastrutture di banda larga nell’Europa occidentale, oggi ha annunciato di aver completato l’investimento strategico in una infrastruttura internet su fibra di importanza critica che collega Londra e Amsterdam e comprende l’installazione di un nuovo sistema di cavi ad elevato numero di fibre denominato Scylla, attualmente operativo. Si tratta del primo sistema di cablaggio sottomarino tra il Regno Unito e i Paesi Bassi dal 1999.

euNetworks costruisce e investe nelle sue reti in fibra ottica urbane e a lunga distanza per collegare i centri dati più importanti e i poli di centri dati in tutto il Regno Unito e in Europa.

