Riassunto: Energy Vault, un’azienda tecnologica che sviluppa soluzioni per l’immagazzinamento di energia per la rete elettrica basate sull’utilizzo della forza di gravità, sarà quotata alla Borsa di New York in seguito alla fusione con Novus Capital…

Novus Capital Corporation II (NYSE: NXU, NXU.U, NXU WS) (“Novus”) ed Energy Vault, un’azienda che sviluppa soluzioni per l’immagazzinamento di energia basate sull’utilizzo della forza di gravità, annunciano congiuntamente la sigla di un accordo definitivo per una “business combination” (aggregazione aziendale); si prevede che una volta completata l’operazione, l’azienda risultante dalla fusione sarà quotata al NYSE con il simbolo “GWHR”.

Sulla base dell’operazione, il valore pro forma implicito dell’azienda risultante dalla fusione è pari a 1,1 miliardi di dollari e si prevede che l’azienda otterrà ulteriori proventi lordi per 388 milioni di dollari in contanti. Nell’ambito dell’operazione, Novus II ha ricevuto USD 100 mln di impegni per un investimento privato in capitale pubblico (PIPE, private investment in public equity) sotto forma di azioni ordinarie, che saranno utilizzati anche per finanziare la strategia di crescita dell’azienda. Questo sulla scia della recente raccolta di USD 100 mln in capitali di Serie C attuata da Energy Vault.

Il PIPE è condotto da investitori strategici e istituzioni – fondi e conti gestiti da Adage Capital Partners LP, Pickering Energy Partners, Sailingstone Capital Energy Transition Strategy Fund, SoftBank Investment Advisers, Cemex Ventures (NYSE: CX), Palantir Technologies Inc., (NYSE: PLTR) e altri investitori – e vi hanno partecipato anche varie affiliate e consociate di Novus Capital.

I sistemi di immagazzinamento di energia Energy Vault sono progettati in modo da essere affidabili, sicuri da gestire, dai costi contenuti e sostenibili dal punto di vista ambientale nel corso di una durata tecnica di 35 anni – utilizzano l’energia potenziale gravitazionale per immagazzinare e rilasciare energia rinnovabile a richiesta e sono basati su tecnologie software brevettate e tecniche avanzate di scienza dei materiali.

Energy Vault risponderà così alla vasta esigenza non soddisfatta di una soluzione per l’immagazzinamento di energia che offra fonti energetiche rinnovabili intermittenti e una resilienza maggiore della rete elettrica mentre il mondo si lascia alle spalle i combustibili fossili.

Energy Vault ha dimostrato l’attuazione su scala commerciale delle sue tecnologie e ha una forte pipeline di clienti già impegnatisi – otto accordi eseguiti e lettere di intento per 1,2 GWh di energia immagazzinata, con installazioni il cui inizio è previsto nel quarto trimestre del 2021 negli Stati Uniti, a cui seguiranno l’Europa, il Medio Oriente e l’Australia nel 2022.

Nell’ambito dell’operazione, Larry Paulson, Presidente del CdA di Novus, entrerà a far parte del Consiglio di amministrazione della nuova azienda, portando oltre 30 anni di esperienza in ruoli direttivi tecnologici ed esecutivi di respiro internazionale svolti in varie società per azioni Fortune 500 – Qualcomm, BrightPoint e Nokia.

Si prevede che l’azienda risultante dalla fusione sarà quotata alla Borsa di New York con i simboli “GWHR” e “GWHR WS” e che l’operazione sarà conclusa nel primo trimestre del 2022, subordinatamente alle normali condizioni di chiusura.

INDIANAPOLIS e WESTLAKE VILLAGE, California–(BUSINESS WIRE)–

