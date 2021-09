Riassunto: Energous e TAGnology si associano per portare ai clienti europei soluzioni di alimentazione wireless via etere

TAGnology diventa partner della casa di design industriale per accelerare l’implementazione dell’innovativa tecnologia di ricarica wireless WattUp 2.0 per i clienti europei

SAN JOSE, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Energous Corporation (Nasdaq: WATT), lo sviluppatore di WattUp®, una rivoluzionaria tecnologia di ricarica wireless basata su RF che supporta la ricarica di dispositivi elettronici a distanza, ha annunciato oggi una partnership con TAGnology RFID GmbH, un fornitore leader europeo di tecnologia wireless, identificazione senza contatto e soluzioni RTLS (sistema di localizzazione in tempo reale) che serve una vasta gamma di applicazioni industriali, mediche, automobilistiche e Internet of Things (IoT). In base all’accordo, TAGnology lavorerà come una casa di progettazione industriale per i clienti Energous, aiutando a implementare soluzioni di alimentazione wireless, prove di concetto (PoC), e gestire progetti di sviluppo.

