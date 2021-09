Riassunto: Earnix riconosciuta come una delle principali società AIFinTech100 da Fintech Global

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Earnix, azienda internazionale che offre soluzioni avanzate per la personalizzazione di prodotti, prezzi e rating, è stata riconosciuta come uno dei principali sviluppatori di soluzioni IA nel settore dei servizi finanziari da FinTech Global, una società di ricerca e analisi di dati. Earnix è stata scelta per la sua tecnologia innovativa che fa fronte a problemi commerciali critici di banche e società di assicurazione.

“ Dato l’enorme aumento della richiesta di tecnologie IA nel settore, AIFinTech100 ha individuato in Earnix una delle innovative aziende di prestigio che sviluppano soluzioni IA che devono essere note a qualsiasi istituto finanziario. Earnix è pioniere dell’integrazione di modelli IA e ML nei sistemi di sottoscrizione e determinazione dei prezzi ed è stata scelta da un gruppo di analisti ed esperti del settore che valutano oltre 1.000 aziende nell’ambito del processo”, spiega Richard Sachar, Direttore globale FinTech.

Katarina Matic



917-853-1105, kmatic@montiethco.com