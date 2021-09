Riassunto: DXC Technology e Lenovo collaborano con il Dr. Peter Scott-Morgan a innovative soluzioni tecnologiche mirate all’accessibilità e a un futuro migliore per i disabili

LONDRA e RESEARCH TRIANGLE PARK, N.C.–(BUSINESS WIRE)–DXC Technology (NYSE: DXC) e Lenovo oggi hanno annunciato la collaborazione con il Dr. Peter Scott-Morgan, scienziato robotico d’avanguardia, e con la sua fondazione filantropica, per lo sviluppo di ambiziose soluzioni assistive basate sull’integrazione delle più recenti tecnologie hardware, software e di intelligenza artificiale (IA), a supporto delle persone con disabilità, malattie e altre condizioni difficili.

Scott-Morgan, noto come “primo cyborg umano”, sfrutta la tecnologia per prolungare e arricchire la vita. Nel 2017 gli è stata diagnosticata la malattia del motoneurone (MND), conosciuta anche come sclerosi laterale amiotrofica (ALS).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Media

Antoine Roussel, Comunicazioni EMEA: aroussel@dxc.com