Riassunto: Druva lancia il primo programma del settore per fornitori di servizi gestiti con la stessa semplificazione, protezione e scalabilità offerte da una piattaforma SaaS

Il nuovo programma aiuta i fornitori di servizi gestiti a migliorare l’efficienza operativa e accelerare l’adozione del cloud da parte dei loro clienti ovviando alla complessità associata all’infrastruttura

SUNNYVALE, California–(BUSINESS WIRE)–Druva Inc., il leader nella protezione e gestione dei dati sul cloud, ha annunciato oggi il lancio del suo nuovo programma per fornitori di servizi gestiti (Managed Service Provider, MSP). Componente del Programma Druva Compass Partner, il nuovo programma è inteso a creare i presupposti ideali per gli MSP e accelerare la trasformazione sul cloud dei loro clienti grazie a un servizio di protezione dei dati semplice e flessibile.

Negli ultimi 12 mesi le imprese hanno accelerato ed ampliato la portata delle operazioni sul cloud e, in un recente sondaggio condotto da Gartner, Inc., il 68 percento dei partecipanti a livello globale ha indicato che le rispettive organizzazioni hanno intenzione di aumentare la spesa destinata al cloud computing l’anno prossimo.* Si fa pertanto sempre più affidamento sulla capacità degli MSP di aiutare i clienti a far fronte a tali sfide, ridurre la complessità operativa ed eliminare hardware dispendioso.

