Riassunto: Dreamstime lancia l’app di sfondi Wallpapers

NASHVILLE, Tennessee–(BUSINESS WIRE)–Dreamstime, la più grande community al mondo di foto di archivio, recentemente ha lanciato l’app Dreamstime Wallpapers, una fantastica collezione di sfondi che presentano immagini fotografiche di alta qualità personalizzate e scelte una per una, per ravvivare gli schermi di dispositivi mobili. L’app è già disponibile per Android e presto sarà lanciata per IOS.





La collezione presentata da Dreamstime Wallpapers attualmente conta oltre 12.000 titoli e ogni settimana vengono aggiunti centinaia di straordinari nuovi sfondi. Dreamstime stima che sarà in grado di offrire oltre 30.000 titoli entro la fine dell’anno in questa libreria dedicata. La selezione è basata su revisioni condotte da persone con l’assistenza dell’IA e i contenuti coprono vari argomenti e stili, da quelli relativi alle Feste, alla natura, allo spazio, agli animali, ai paesaggi e a nature morte a sfondi astratti, minimalisti e geometrici.

