Riassunto: Da inizio anno, Outseer protegge 100 miliardi di dollari in operazioni di pagamento tramite 3-D Secure

La nuova relazione su frodi e pagamenti a cura di Outseer™ conferma un aumento del 44% nel volume di 3-D Secure, alimentato dall’esplosione delle operazioni “carte non presenti” e dall’imminente mandato PSD2

BEDFORD, Massachusetts–(BUSINESS WIRE)–Outseer, leader nelle soluzioni di autenticazione e monitoraggio dei pagamenti, ha pubblicato la sua relazione su frodi e pagamenti del terzo trimestre, confermando che un’enorme quantità di operazioni del valore di 100 miliardi di dollari solo nel 2021 è stata protetta dalla tecnologia di autenticazione dei pagamenti sicuri 3-D di Outseer. Il rapporto rivela anche la continua crescita esplosiva delle operazioni 3-D Secure in tutto il mondo a causa dell’adozione vertiginosa dello shopping online e dei nuovi mandati PSD2. La relazione del terzo trimestre contiene dati analitici relativi al periodo aprile-giugno 2021 che sono stati acquisiti attraverso la Rete globale di dati di Outseer (Outseer Global Data Network) e raccolti durante l’autenticazione delle operazioni effettuate dai consumatori e nell’ambito di indagini su minacce ricevute condotte per conto di clienti di Outseer.





Secondo il rapporto, le transazioni 3-D Secure, uno standard globale supportato da EMVCo per autenticare le operazioni di pagamento digitale, sono cresciute di un impressionante 79% negli ultimi 18 mesi, con una crescita del 44% nel secondo trimestre rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Per l’ultimo standard che utilizza la tecnologia EMV®3-D Secure 2.x in modo specifico, il rapporto mostra un aumento continuo e costante in tutte le aree geografiche.

