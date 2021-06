Riassunto: Charles Taylor nomina John Pickersgill direttore commerciale del Gruppo

Il veterano del settore assicurativo guiderà il customer engagement e la crescita in un ruolo appena creato

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Charles Taylor, il fornitore principale di servizi e soluzioni tecnologiche al mercato assicurativo a livello globale, ha annunciato la nomina di John Pickersgill a Group Chief Commercial Officer, a partire dal 28 giugno. John entra in Charles Taylor da AXA XL, dove è stato Responsabile di Global Client Management, e precedentemente Chief Commercial Officer per AXA Corporate Solutions. Nel suo nuovo incarico presso Charles Taylor e come membro del Comitato esecutivo, John sarà responsabile della guida delle attività commerciali dell’azienda a livello globale, compreso il customer engagement, lo sviluppo aziendale e il marketing.

