Riassunto: Caranx Medical annuncia il primo impianto assistito da robot al mondo di una valvola cardiaca trans-catetere in un animale

NIZZA, Francia–(BUSINESS WIRE)–Caranx Medical (“Caranx”), un’azienda francese di dispositivi modici specializzata nello sviluppo di robot autonomi per rendere accessibile l’impianto di valvola aortica transcatetere (TAVI), una procedura in grado di salvare la vita, ha annunciato oggi il primo impianto al mondo assistito da robot di una valvola cardiaca (valvola aortica) in un animale.

L’impianto assistito di una valvola cardiaca in un animale è stato realizzato con successo dal dott. Stéphane Lopez, Caranx CMO, dal dott. Eric Sejor, Caranx CTO Pierre Berthet-Rayne e dal team di Caranx.

“ Questo risultato rivoluzionario proviene da un duro lavoro di squadra. A Caranx Medical ci impegniamo per migliorare le vite dei pazienti attraverso l’innovazione.”

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Primatice

Armand Rigaudy – armandrigaudy@primatice.com / +33 7 88 96 41 84