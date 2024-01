Riassunto: Capcom Street Fighter 6 supera i 3 milioni di unità vendute in tutto il mondo

Capcom aumenta costantemente le vendite mettendo a frutto attività di e-sport e ulteriori contenuti

OSAKA, Giappone–(BUSINESS WIRE)–Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) oggi ha annunciato che Street Fighter 6 , il titolo più recente della leggendarie serie Street Fighter, ha venduto oltre 3 milioni di unità in tutto il mondo (al 3 gennaio 2024).









Uscito a giugno 2023, sette anni dopo il titolo precedente della serie, Street Fighter 6 rappresenta la prossima evoluzione della serie stessa e costituisce una nuova generazione di giochi di combattimento. Insieme al torneo di e-sport Street Fighter League: Pro-JP 2023, l’azienda sta utilizzando Street Fighter 6 nel Capcom Pro Tour 2023, che metterà in palio un importo record per Capcom di 1 milione di USD (circa 130 milioni di yen*) da assegnare al campione mentre l’importo totale dei premi messo in palio per il tour supererà i 2 milioni di USD (circa 260 milioni di yen*).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Ufficio rapporti con gli investitori e pubbliche relazioni Capcom



Daniel Levine



+81-6-6920-3623



daniel-levine@capcom.com

Yoshiko Ikeda



+81-6-6920-3623



yoshiko-ikeda@capcom.com