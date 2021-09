Riassunto: Caissa e Burgiss si fonderanno

HOBOKEN, New Jersey–(BUSINESS WIRE)–Burgiss Group, LLC (“Burgiss”) e Caissa, LLC (“Caissa”) oggi hanno annunciato di avere stipulato un accordo definitivo che prevede la loro fusione. L’azienda che ne risulterà sarà un leader mondiale nello sviluppo di soluzioni per piani di investimento totali e capitale privato. I prodotti di Burgiss e Caissa rispondono ai problemi ai quali devono far fronte gli investitori istituzionali nella gestione della liquidità e dell’allocazione di capitali e nella valutazione dell’esposizione, della performance e del rischio, sempre tenendo conto della compliance, dei problemi ESG (ambientali, sociali e della responsabilità d’impresa) e climatici. L’azienda combinata avrà sede centrale a Hoboken, New Jersey e oltre 450 dipendenti in tutto il mondo.

“Siamo estremamente liti di annunciare che Burgiss e Caissa stanno unendo le forze”, ha affermato James Kocis, Fondatore e Amministratore delegato Burgiss.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Kim Adamo



kadamo@burgiss.com