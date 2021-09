Riassunto: bunq si allea con Paysafe per consentire i versamenti in contanti per il digital banking

VIENNA–(BUSINESS WIRE)–bunq, challenger bank olandese basata su app, ha avviato una collaborazione con la piattaforma leader specializzata nei pagamenti, Paysafe (NYSE: PSFE), per consentire ai suoi utenti di accedere ai servizi in contanti. I clienti che preferiscono usare i contanti nella vita di tutti i giorni ora possono adottare Paysafecash, una delle soluzioni eCash di Paysafe, per versare contanti sui propri conti bunq in tutta comodità.

L’implementazione internazionale del partenariato tra Paysafe e bunq, che prende il via in 21 paesi europei, semplifica il versamento rapido e sicuro di contanti direttamente dall’app mobile bunq: dopo aver selezionato Paysafecash come metodo principale nell’app, il cliente sceglie l’ammontare che sarà depositato sul conto e genera un codice a barre univoco per la transazione.

