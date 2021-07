Riassunto: BTCE, il principale ETC bitcoin fisico europeo, annuncia l’impegno verso la neutralità climatica

BTCetc – ETC Group Physical Bitcoin (BTCE) sarà il primo prodotto negoziato in Borsa (ETP) nel segmento bitcoin con compensazione dell’impronta di carbonio

ETC Group finanzierà numerosi progetti a compensazione di tutte le sue emissioni di categoria Scope 3 correlate ai bitcoin

BTCE si conferma come l’ETP bitcoin con supporto fisico più negoziato in Europa

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–ETC Group oggi ha annunciato che il suo ETP su criptovaluta BTCetc – ETC Group Physical Bitcoin (BTCE) leader sarà il primo ETP bitcoin a neutralità climatica. ETC Group compenserà l’impronta di carbonio di BTCE, l’ETP bitcoin fiore all’occhiello del gruppo, con selezionati crediti di carbonio di qualità elevata, a compensazione delle emissioni di CO 2 e1 associate alle attività di mining e transazione di bitcoin BTCE.





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Paul Cockerton



media@etc-group.com