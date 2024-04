Riassunto: Brightcove presenta gli SDK per Smart TV per dispositivi Roku, Samsung e LG, per consentire alle aziende del settore dei media di raggiungere nuovi segmenti di pubblico

I nuovi SDK ottimizzano lo sviluppo e la gestione di app native per esperienze di streaming video OTT e DTC di alto livello

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Brightcove (NASDAQ: BCOV), l’azienda di tecnologia di streaming più affidabile al mondo, ha annunciato oggi il lancio delle sue nuove piattaforme di riproduzione per smart TV Roku, Samsung e LG. Il lancio dei nuovi kit di sviluppo software (SDK) ha sbloccato funzionalità avanzate nell’ambito dei lettori leader del settore di Brightcove, tra cui la protezione dei contenuti, la monetizzazione e le capacità di creazione di report analitici. Progettati per ridurre i costi e aumentare la velocità di sviluppo di app di alta qualità, consentono alle aziende del settore dei media di orientarsi in modo più efficace alle piattaforme smart TV che alimentano la crescita dei media, offrendo al contempo un’esperienza di visione di alto livello coerente e coinvolgente.





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto per i media

press@brightcove.com