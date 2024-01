Riassunto: Bloomreach mette il turbo all’innovazione nel campo dell’IA con l’acquisizione di Radiance Commerce

MOUNTAIN VIEW, California–(BUSINESS WIRE)–Bloomreach , società che sviluppa l’omonima piattaforma alla base della personalizzazione illimitata nell’e-commerce, oggi ha annunciato l’acquisizione di Radiance Commerce , società che sviluppa un’omonima innovativa piattaforma per il commercio conversazionale a livello aziendale basata sulla più recente versione dell’IA generativa. Utilizzando modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), Radiance guida i clienti nello shopping tramite funzioni di vendita, ricerca dei prodotti, raccomandazioni ed esplorazione basate su un vasto know-how. Nell’unirsi a Bloomreach, Radiance porta una profonda competenza tecnica nei campi dell’IA e del commercio conversazionale che darà ulteriore impulso all’innovazione di Bloomreach nell’IA finalizzata all’e-commerce.





Il know-how offerto da Radiance faciliterà specificamente i progressi di Bloomreach Clarity ™, uno strumento per lo shopping conversazionale che offre competenza alla scala necessaria in relazione ai prodotti paragonabile a quella umana, annunciato in occasione dell’evento Edge Summit organizzato da Bloomreach nel 2023.

