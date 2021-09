Riassunto: BIOCORP e MERCK firmano una collaborazione nel settore dell’ormone umano della crescita (HGH, Human Growth Hormone)

Biocorp e Merck collaboreranno allo sviluppo e alla distribuzione globale di una versione specifica del dispositivo Mallya per applicazioni nel settore dell’HGH

Biocorp riceverà €3 milioni al raggiungimento di vari traguardi e ulteriori ricavi dalle vendite.

ISSOIRE, Francia–(BUSINESS WIRE)–Notizie normative:

BIOCORP (FR0012788065 – ALCOR / Idoneo a PEA PME), una società francese specializzata in progettazione, sviluppo e produzione di dispositivi medici innovativi, e Merck, società leader nelle scienze e tecnologie, oggi annunciano un accordo per lo sviluppo e la fornitura di una versione specifica del dispositivo Mallya progettato per monitorare l’aderenza al trattamento nel settore dell’HGH.

