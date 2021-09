Riassunto: Battery Ventures promuove a socio l’investitore in software Jordan Welu

La società d’investimento globale ha promosso anche altri due membri del team a direttori e altri sei a vicepresidenti, mentre Jenny Kang è stata assunta con la qualifica di vicepresidente della divisione talenti del gruppo servizi

BOSTON, SAN FRANCISCO, LONDRA e HERZLIYA, Israele–(BUSINESS WIRE)–Battery Ventures, una società d’investimento globale specializzata nel comparto tecnologico, ha promosso a socio l’investitore in software Jordan Welu e ha annunciato una dozzina di altre promozioni interne in concomitanza con l’espansione delle sue attività nei segmenti venture capital e private equity a livello mondiale. Battery sta investendo la sua 13a famiglia di fondi, raccolti agli inizi del 2020 e capitalizzati per un totale di 2 miliardi di dollari.





Welu, il quale è entrato a far parte di Battery nel 2014, è un investitore del comparto tecnologico B2B che effettua in via primaria investimenti in imprese in fase di crescita e acquisizioni in aree come software per infrastrutture, sicurezza informatica e tecnologie finanziarie.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Rebecca Buckman



Battery Ventures



becky@battery.com

650-292-2077