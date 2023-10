Riassunto: Backlight ottiene la conformità SOC 2 per ftrack, la sua piattaforma di gestione di progetti creativi

ftrack raggiunge un traguardo significativo per la garanzia della sicurezza delle sue piattaforme di recensione dei media e gestione di processi di livello enterprise

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–La società globale di tecnologia per media e intrattenimento Backlight ha annunciato oggi che la sua pluripremiata piattaforma di gestione di progetti creativi, ftrack, ha raggiunto la conformità System and Organization Controls 2 (SOC 2) di tipo I. Gli utenti della piattaforma ftrack—ftrack Studio e ftrack Review—ora possono lavorare in tutta sicurezza, con la certezza che i loro progetti sono protetti dai rigorosi standard di protezione dei dati stabiliti dall’American Institute of CPAs (AICPA).





“ Con l’addentrarci in un ambiente che richiede non solo innovazione, ma anche fiducia, ottenere la conformità SOC 2 è un traguardo importante per ftrack”, ha dichiarato Mikael Wahlberg, CTO, Backlight Creative.

