Riassunto: Axiata e Mavenir eseguono la prima implementazione di Open vRAN commerciale live con la radio TIP Evenstar 4G

L’implementazione di alcune delle proprietà di Axiata ha dimostrato l’integrazione omogenea di Open vRAN nell’ambiente live, e l’inizio del percorso di trasformazione con le reti di dati virtualizzate di prossima generazione del futuro

BARCELLONA, Spagna–(BUSINESS WIRE)–Mavenir, il Provider di software di rete che crea il futuro delle reti con software cloud-native che supporta l’uso su qualsiasi cloud e trasforma il modo in cui si connette il mondo, e Axiata Group Berhad, un Provider di servizi di comunicazione leader del settore in Asia, hanno annunciato oggi la piena integrazione dell’ambiente live, per mezzo della soluzione MAVair basata su O-RAN per Open RAN: l’unicità della soluzione consiste nell’utilizzo per la prima volta nel servizio commerciale di Evenstar 4G RRU, prodotto da Telecom Infra Project, con interfaccia 7.2 O-RAN e Open RAN pienamente virtualizzato.

L’implementazione ha avuto luogo in tre zone (Sri Lanka, Malesia e Indonesia), in cui Axiata ha selezionato in vari scenari alcuni luoghi dei fornitori in carica legacy e li ha sostituiti con la soluzione MAVair Open vRAN di Mavenir.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

