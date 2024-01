Riassunto: Aviceda Therapeutics annuncia i dati di punta dalla Prima parte dello studio clinico di fase 2/3 SIGLEC per AVD-104, dimostrando la sicurezza positiva e l’efficacia clinica precoce nei pazienti affetti da atrofia geografica

AVD-104 è stato ben tollerato in tutti i pazienti, senza nessun evento avverso grave oculare o sistemico associato al farmaco rilevato.

È stato osservato un notevole rallentamento nella crescita delle lesioni GA, mentre un gran numero di soggetti dello studio ha dimostrato un miglioramento funzionale sostenuto a 3 mesi dopo un’unica iniezione di AVD-104.

I dati supportano l’avvio della Seconda parte dello studio clinico di fase 2/3 SIGLEC, uno studio di confronto tra ingrediente attivo e farmaco comparatore che può servire come primo studio pivotale per supportare l’approvazione di AVD-104 nell’atrofia geografica

CAMBRIDGE, Mass.–(BUSINESS WIRE)–Aviceda Therapeutics, società biotecnologica allo stadio clinico incentrata sullo sviluppo di nuovi farmaci gluco-immunitari utilizzando il sistema immunitario naturale dell’organismo per modulare l’infiammazione grazie a ligandi altamente selettivi progettati per avere la massima specificità nei confronti di cellule e malattie immunitarie mirate, ha annunciato oggi i dati di punta positivi della Prima parte dello studio clinico di fase 2/3 SIGLEC per AVD-104 in pazienti affetti da atrofia geografica (GA) secondaria a degenerazione maculare correlata all’età (AMD), dimostrando risultati positivi di sicurezza ed efficacia, osservati a 3 mesi dopo una sola dose di AVD-104.





