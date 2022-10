Riassunto: AtlasEdge espande ulteriormente la sua piattaforma europea con l’acquisizione di Datacenter One

Datacenter One è il fornitore indipendente leader in Germania nei centri dati, al servizio di oltre 140 clienti

L’acquisizione include quattro centri dati all’avanguardia a Stoccarda (2), Düsseldorf e Leverkusen, con altre sedi in fase di realizzazione

L’acquisizione di Datacenter One da parte di AtlasEdge accelera l’espansione nei principali mercati europei, a supporto della domanda per l’implementazione di infrastrutture regionali più vicine agli utenti finali

LONDRA, Regno Unito–(BUSINESS WIRE)–AtlasEdge, fornitore paneuropeo leader nei centri dati edge, oggi ha annunciato l’acquisizione di Datacenter One (“DC1”). DC1 è un fornitore leader di centri dati in Germania e questa iniziativa, quindi, consolida ulteriormente l’espansione di AtlasEdge in tutta Europa.





L’acquisizione velocizza l’espansione di AtlasEdge in Germania, un mercato strategico essenziale dei centri dati e la maggior economia digitale in Europa.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede.

