Riassunto: Astrocast, società di servizi satellitari incentrata sull’IoT, prende in considerazione la quotazione in Euronext Growth

Astrocast, società svizzera leader nei servizi nano-satellitari incentrata sull’IoT, sta prendendo in considerazione la quotazione in Euronext Growth per accelerare l’implementazione della propria costellazione satellitare

LOSANNA, Svizzera–(BUSINESS WIRE)–Astrocast è uno dei principali operatori satellitari emergenti in Europa. La rete Satellite IoT globale dell’azienda consente ai clienti di espandere la propria strategia di Internet delle cose (Internet of Things, IoT) alle regioni remote del pianeta.

La società, che usufruisce del sostegno finanziario di importanti fondi di capitale d’impresa e di rischio, tra cui Adit Ventures ed Airbus Ventures negli Stati Uniti, family office svizzeri e l’Agenzia spaziale europea, ha nominato la Banca europea per gli investimenti Bryan, Garnier & Co. in veste di coordinatore globale della transazione.

La società e i suoi consulenti stanno valutando una potenziale quotazione diretta del 30/40 percento delle proprie azioni, in linea con un collocamento privato di azioni di nuova emissione esteso a investitori istituzionali internazionali qualificati, oltre che investitori aziendali strategici, in quella che sarebbe la prima quotazione di una costellazione satellitare dedicata all’IoT.

