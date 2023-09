Riassunto: Armis promuove figure leader interne nei ruoli di Chief Development Officer e Chief Product Officer

Questi nuove figure executive velocizzeranno i processi R&D e lo sviluppo di piattaforme per migliorare l’offerta di Armis e favorire l’innovazione

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Armis, azienda leader nel settore della asset visibility e security, ha oggi annunciato la nomina di due dipendenti interni nel team executive dell’azienda. Aviram Cohen da ora ricoprirà il ruolo di Chief Development Officer (CDO), mentre Dana Gilboa ricoprirà il ruolo di Chief Product Officer (CPO). Queste promozioni interne evidenziano l’impegno dell’azienda nel supportare i clienti e le loro esigenze, così come nel continuare a innovare con la proprie tecnologie e piattaforme all’avanguardia.





“ Diventa essenziale rimanere in prima linea quando si parla di innovazione, per assicurare una crescita ed evoluzione costante per la nostra pluripremiata piattaforma, che sarà così in grado di anticipare, soddisfare e superare le aspettative e necessità in crescita della nostra base utenti”, ha affermato Yevgeny Dibrov, CEO e Co-Founder di Armis.

