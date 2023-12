Riassunto: AnyQuest migliora la produttività dei cittadini sviluppatori lanciando una piattaforma low-code per l’IA generativa

La piattaforma open-source è disponibile da subito attraverso un programma di accesso in anteprima per gli sviluppatori di applicazioni aziendali che sperimentano e utilizzano l’IA generativa.









BOSTON–(BUSINESS WIRE)–AnyQuest, l’azienda che si occupa di AI, ha annunciato oggi la disponibilità di AnyQuest PyAQ, una piattaforma open-source low-code per applicazioni cognitive.

Le applicazioni cognitive migliorano la produttività dei lavoratori intellettuali, integrando l’IA generativa con soluzioni aziendali per la gestione delle relazioni con i clienti, l’automazione del marketing, la pianificazione delle risorse aziendali, la gestione della catena di fornitura e molte altre.

A differenza dei chatbot e dei copilot interattivi GPT, le applicazioni cognitive possono essere eseguite completamente in modalità automatica. Non sacrificano la precisione a favore della velocità e possono funzionare più a lungo per elaborare un maggior numero di dati, utilizzare diversi tipi di modelli di IA più completi o avviare attività con esecuzione prolungata tramite applicazioni aziendali connesse e sistemi robotici.

