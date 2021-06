Riassunto: Amazon diventa il maggiore acquirente aziendale di energia rinnovabile negli Stati Uniti

Amazon è già il maggiore acquirente aziendale di energia rinnovabile in Europa e a livello globale con 232 progetti in diverse parti del mondo, sufficienti ad alimentare 2,5 milioni di utenze domestiche statunitensi

Amazon raggiunge i 10 gigawatt di capacità di energia rinnovabile intensificando il suo impegno verso la decarbonizzazione delle sue attività commerciali e l’azzeramento delle proprie emissioni di carbonio entro il 2040

SEATTLE–(BUSINESS WIRE)–Amazon (NASDAQ: AMZN) ha annunciato oggi 14 nuovi progetti ad energia rinnovabile negli Stati Uniti, in Canada, in Finlandia e in Spagna finalizzati a raggiungere il proprio ambizioso obiettivo di alimentare con energie rinnovabili il 100% delle proprie attività entro il 2025, con cinque anni di anticipo rispetto all’obiettivo originale previsto per il 2030.

