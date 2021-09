Riassunto: Alvaria annuncia il lancio di nuove soluzioni tecnologicheper la gestione dell’esperienza del cliente e del coinvolgimento della forza lavoro su misura delle imprese

Il futuro della gestione dell’esperienza del cliente prende forma con le inimitabili applicazioni per centri di contatto di Alvaria disponibili in ambienti cloud pubblici e privati, e in loco.





LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)–Alvaria, Inc. ha aggiunto oggi due suite di applicazioni ricche di funzionalità al suo portafoglio di soluzioni per centri di contatto; la suite Alvaria Customer Experience (CX) e la suite Workforce Engagement Management (WEM). Queste nuove soluzioni sono state messe a punto per permettere alle aziende di sfruttare appieno ogni singola interazione intrattenuta con clienti e dipendenti e offrire esperienze di prim’ordine.

Nel corso dell’annuncio rilasciato in occasione dell’evento Alvaria Customer Experience (ACE), Michael Harris, Direttore responsabile del marketing e dei prodotti, ha commentato: “Attingendo alle migliori tecnologie disponibili a seguito delle nostre acquisizioni recenti, abbiamo lanciato oggi una nuova suite di soluzioni di prim’ordine per la gestione dell’esperienza del cliente e del coinvolgimento della forza lavoro che aiuterà i nostri clienti a creare e coltivare un’esperienza del cliente atta a incentivare la fidelizzazione a vita dei consumatori.”

La suite Alvaria CX trasforma l’esperienza del cliente in un vantaggio competitivo grazie ad avanzate funzionalità vocali e omnicanale, contatti conformi, un sofisticato sistema di risposta vocale interattiva (interactive voice response, IVR), comprensione del linguaggio naturale (natural language understanding, NLU), self-service, nonché dati e analisi sui clienti.

La suite Alvaria WEM è un potente set di soluzioni sviluppate in modo specifico per ottimizzare l’esperienza dei dipendenti presso i centri di contatto aziendali fornendo, al tempo stesso, informazioni utili che consentono alle organizzazioni di valutare e migliorare le prestazioni aziendali.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

