Riassunto: Allegro DVT lancia il primo IP in silicio al mondo per decoder VVC/H.266 basato su hardware

GRENOBLE, Francia–(BUSINESS WIRE)–#AV1—Allegro DVT, fornitore leader di IP in silicio per l’elaborazione video, oggi annuncia la disponibilità immediata del core IP semiconduttore per decoder video AL-D320 con supporto del formato Versatile Video Coding (VVC/H.266) più recente. Il core AL-D320 è il primo IP hardware al mondo a offrire il supporto del nuovo formato VVC con campionamento a 8, 10 e 12 bit, campionamento cromatico di 4:2:0 e 4:2:2, con risoluzione e frequenza immagini fino a 8K120; inoltre, il core continua a supportare i formati H.264 e HEVC fino a 12 bit e il campionamento cromatico 4:4:4.

Il formato Versatile Video Coding (VVC/H.266) è stato sviluppato per rimpiazzare il precedente High Efficiency Video Coding (HEVC/H.265), nell’obiettivo di migliorare del 30-50% la compressione video, pur con la medesima qualità video percepita.

