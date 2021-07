Riassunto: Alla luce della crescente domanda globale, Fauna lancia nuovi gruppi regionali, consegue la conformità allo standard SOC 2 e aggiunge un leader esperto in materia di vendite per accelerare ulteriormente lo slancio dell’azienda

L’aggiunta di nuovi gruppi regionali e la conformità allo standard SOC 2 permette ai team addetti allo sviluppo di soddisfare agevolmente le esigenze in termini di residenza e conformità normativa dei dati. Nessuna necessità di gestione di database.

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Fauna, l’API di gestione dei dati pensata per le applicazioni moderne, ha annunciato oggi la disponibilità di nuovi gruppi regionali negli Stati Uniti e in Europa e il conseguimento della conformità allo standard SOC 2 per rispondere alle esigenze dei clienti per quanto concerne la residenza e la conformità normativa in materia di dati. La società ha inoltre annunciato l’aggiunta di un nuovo dirigente responsabile delle vendite con un ricco bagaglio di esperienza nelle aree dello sviluppo e delle vendite aziendali.

