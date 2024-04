Riassunto: Alexander Savin lascia definitivamente Elbrus Capital

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Alexander Savin, ex Senior Partner e Co-fondatore di Elbrus Capital, ha lasciato definitivamente Elbrus Capital rassegnando le dimissioni dai suoi altri incarichi in Elbrus Capital e accettando la cessione delle sue quote nelle strutture e nei fondi di Elbrus.

Savin cercherà di attrarre investitori dall’Europa occidentale, dagli Stati Uniti e dal Medio Oriente quando lancerà un nuovo fondo nei prossimi 12-18 mesi.

Per un periodo di transizione, Savin continuerà a guidare Chrome Capital, società di investimenti di capitali privati e venture capital in società digitali e di consumatori in tutta Europa, negli Stati Uniti e nei mercati emergenti dell’Asia.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Per informazioni, visitare: https://chromecap.com/ o contattare ChromeCapital@hudsonsandler.com.