Riassunto: 4me e Vitality rivelano il futuro della gestione autonoma dei servizi aziendali al SITS24

SANTA BARBARA, California–(BUSINESS WIRE)–In un’era in cui la trasformazione digitale non è solo un termine in voga, la conferenza SITS24 è un faro per i professionisti del supporto e gestione dei servizi IT che cercano di mettere a frutto idee e tecnologie innovative per dare impulso allo sviluppo dei loro servizi aziendali e informatici. La SITS24, che si terrà il 17 e 18 aprile 2024 al centro convegni ExCeL di Londra, rappresenta un’opportunità straordinaria per approfondire le attuali tendenze del settore ed esplorare cosa ci riserva il futuro.





La SITS24 è una confluenza unica di innovazione, condivisione di conoscenze e impegno della community nonché un forum in cui tutti i partecipanti possono stabilire rapporti significativi tra di loro e contribuire alla leadership di pensiero nel settore.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Referente per i media



David Libby



2pinz



415-518-6611



david@2pinz.com