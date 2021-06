QCT e Robin.io annunciano una partnership strategica per modernizzare le soluzioni 5G

Le aziende offriranno congiuntamente soluzioni per ridurre i costi, le complessità e i tempi di implementazione per gli MNO e i CSP che stanno installando reti e servizi di prossima generazione

SAN JOSE, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Robin.io, la società di piattaforme 5G e di automazione delle applicazioni, e Quanta Cloud Technology (QCT), un fornitore globale di soluzioni per data center, hanno annunciato oggi una partnership strategica attraverso la quale le aziende offriranno congiuntamente soluzioni che riducono significativamente i costi, le complessità e i tempi di implementazione per gli operatori di rete mobile (MNO) e i fornitori di servizi di comunicazione (CSP) che implementano reti e servizi next-gen.

Le tecnologie core di Robin.io – Multi Cluster Automation Platform (MDCAP), Robin Cloud Native Platform (CNP), Robin Cloud Native Storage (CNS) – iper-automazione che orchestra e gestisce i cicli di vita di infrastrutture bare-metal, appliance di terze parti, Virtual Network Functions (NVF), Cloud-native Network Functions (CNF) e servizi, con log integrati, monitoraggio e motori di policy, per un’automazione a ciclo chiuso, gestita attraverso un singolo pannello di vetro. Le soluzioni Robin forniscono interfacce intuitive e dichiarative che auto-scoprono e auto-configurano le risorse per l’intero ciclo di vita del servizio, riducendo la complessità di implementazione, le linee temporali e l’errore umano.

QCT lavora con partner leader del settore per guidare cambiamenti fondamentali nel modo in cui gli operatori telco pianificano, distribuiscono e gestiscono le loro infrastrutture. Sfruttano la loro esperienza come fornitore leader di data center cloud per sviluppare soluzioni di prossima generazione, di livello carrier, mirate alle infrastrutture di rete 5G e soluzioni ottimizzate per il carico di lavoro, come NFVI Forwarding Platform, Ceph Storage e Enterprise 5G core network.

“With Robin’s application automation we are modernizing 5G solutions,” said Mike Yang, president of QCT. “By partnering with Robin.io, we are not only giving our mutual customers improved performance, but also pushing innovation to boost 5G application time-to-market.”

Lavorando in una stretta partnership strategica, QCT e Robin consentono la distribuzione accelerata di reti core mobile cloud-native in una soluzione operativamente ottimizzata. Una partnership tra QCT e Robin riduce significativamente il tempo di sviluppo per integratori di sistemi, CSP e altre alleanze strategiche, consentendo un percorso agevole per l’integrazione e l’orchestrazione, che facilita notevolmente i costi e gli sforzi operativi necessari per la produzione.

“La tecnologia Cloud-Native è ora la distribuzione standard per il 5G con significativi vantaggi economici e operativi per gli operatori”, ha detto Partha Seetala, CEO e fondatore di Robin.io. “Con una stretta collaborazione con QCT, abbiamo consegnato una piattaforma aperta e ottimizzata pronta per la produzione per la distribuzione e la gestione del ciclo di vita. Si tratta di un intero Telco Network Stack, sia con CNF che VNF, che offre un TCO leader nel settore”.

Informazioni su Quanta Cloud Technology (QCT)

Quanta Cloud Technology (QCT) è un fornitore globale di soluzioni per data center. Combiniamo l’efficienza dell’hardware iperscalare con il software dell’infrastruttura di una varietà di leader del settore per risolvere le sfide di progettazione e funzionamento dei data center di prossima generazione. QCT serve fornitori di servizi cloud, telecomunicazioni e imprese che eseguono cloud pubblici, ibridi e privati.

Le linee di prodotti includono soluzioni hyperconverged e software-defined data center, nonché server, storage, switch e rack integrati con un ecosistema diversificato di componenti hardware e partner software. QCT progetta, produce, integra e assiste offerte all’avanguardia attraverso la propria rete globale. La casa madre di QCT è Quanta Computer, Inc, una società Fortune Global 500. Per maggiori informazioni, visitate il sito web di QCT all’indirizzo www.QCT.io.

Informazioni su Robin.io

Robin.io, la società di piattaforme 5G e di automazione delle applicazioni, fornisce prodotti che automatizzano l’implementazione, lo scaling e la gestione del ciclo di vita delle applicazioni data- e network-intensive e per le catene di servizi 5G attraverso edge, core e RAN. La piattaforma Robin è utilizzata a livello globale da aziende come BNP Paribas, Palo Alto Networks, Rakuten Mobile, SAP, Sabre e USAA. Robin.io ha sede nella Silicon Valley, in California. Per saperne di più www.robin.io e Twitter: @robin4K8S.

